Sport.quotidiano.net - Mercato. Appignanese alla ricerca di rinforzi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Le feste di questi giorni frenano il, anche se alcune operazioni sono state portate a compimento. In Prima categoria l’Elite Tolentino ha annunciato l’arrivo dell’attaccante Maicol Ulissi, classe 1986. Il direttore sportivo Danilo Tarquini si è assicurato un giocatore che vanta una bella carriera tra i campionati di Promozione e Prima categoria. L’attaccante ha iniziato la stagione a Montecassiano. In Eccellenza ci sono tre novità in casa Atletico Mariner: sono state infatti firmate le risoluzioni dei contratti con il centrocampista Giuseppe Veccia e con gli esperti difensori Mauro Sosi e Matteo Fabi Cannella. Nella terza giornata di ritorno l’Atletico Mariner affronterà in trasferta la Maceratese. In Seconda categoria l’Esanatoglia non sta con le mani in mano: la società ha tesserato Gianluca Vanità per il quale si tratta di un ritorno a casa dopo l’esperienza con l’Argignano, è stato poi preso l’attaccante Luca Di Piero, classe 2006.