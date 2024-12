Oasport.it - LIVE Milano-Chieri 0-0, Coppa Italia volley femminile in DIRETTA: Vero Volley avanti 12-4 nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-7 MURO SKINNERRR!13-6 Passa la diagonale di Skinner.13-5tempo vincente di Kurtagic.12-5 Si muove il punteggio dicon il mani out di Skinner.12-4 MURO KURTAGICCC! Lasta dilagando in questo set.11-4 Out iltempo di Alberti.10-4 Vola via l’accelerazione di Gicquel, scappa via la.9-4 MURO KURTAGICCC!8-4 Debordante Egonu! Attacca da ferma e va a segno con la pipe.7-4 Passa ancora con la diagonale Daalderop.6-4 Questa volta l’opposto azzurro non trova il campo con il servizio.6-3 ACE EGONUUUU!5-3 Diagonale stretta di Daalderop, c’è il break per.4-3 A segno Egonu da zona 2.3-3 Ancora untempo vincente percon Sara Alberti.3-2 Si sblocca Egonu con un mani out.2-2 Bene Anna Gray con iltempo.