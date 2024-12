Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Bencic/Stricker 4-3, Italia-Svizzera 2-0 United Cup in DIRETTA: reazione degli elvetici

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-DALLE 7.30LADI PAOLINI-(2° MATCH DALLE 7.30)5-3 Game. Professoressa. L’emiliana prima spezza il ritmo con un lob profondo, poi chiude con lo schiaffo al volo.che ora serve per restare nel set.40-15 A metà rete il dritto dell’elvetico.30-15 Scappa via la risposta di dritto di.15-15 Risposta vincente con il dritto da parte di.15-0 Perfetto intervento a rete di Andrea.3-4 Game. Cerca una finezza di troppo.40-0 Agevole smash per.30-0 Servizio vincente.15-0 Di un soffio out la volèe di pura opposizione di.4-2 Game. Altro ACE del piemontese.40-0 Prima vincente di Andrea.30-0 Errore gratuito di