Formiche.net - “La seconda vita” di Palmieri e il diritto alla speranza

Leggi su Formiche.net

In un piccolo centro del nostro meraviglioso Sud, immerso in una campagna dfragranza tra impressionismo e divisionismo (Monet e Fattori), giunge una giovane donna (Marianna Fontana: bel lavoro in sottrazione), dai capelli raccolti a coda, modesta nel vestimento, silenziosa, con grandi occhi neri che nascondono un segreto. Usa una identità non sua. «Anna», dice di chiamarsi. Il responsabile della biblioteca, Marco, la assume come bibliotecaria perché è rimasto colpito dsua lettera-richiesta di lavoro (nel sottofinale, vedremo che il suo “gentile interesse” era stuprarla). Ma ella, tra i suoi sguardi di cerbiatta timorosa anche del fruscio di una foglia e i suoi silenzi tra frase e frase, in quegli spazi bianchi tra una parola e quella che segue, gravidi di passato e spaventati dal futuro, cerca di rinascere.