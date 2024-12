Ilrestodelcarlino.it - "La mia vita distrutta dal tornado. Da allora non ci ha aiutato nessuno"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quella ingaggiata da Andrea Ricci Maccarini è una lotta contro l’invisibilità. A distanza di oltre un anno e mezzo dal tornato che nel luglio del 2023 ha travolto l’attività di cui è titolare in via Raspona ad Alfonsine, ’Le spighe – Non solo piadine’ e la casa di famiglia in cui – nonostante tutto – vive ancora con la sorella, Ricci Maccarini afferma con rabbia il diritto di essere ancora considerato. "Sono arrabbiato – dice –, tanto arrabbiato. In questi mesi interminabili non è cambiato granchè da quando, in quel giorno di luglio, mi sono ritrovato con l’attività irrimediabilmente danneggiata e la casa semi. Noi continuiamo a viverci nonostante il tetto che fa trafilare l’acqua, nonostante l’umidità e la muffa". Ladi Andrea è cambiata radicalmente il 22 luglio del 2023.