Il Teaser di 'Chad Powers' mostra un Glen Powell completamente trasformato

Hulu ha rilasciato il primotrailer per la sua nuova commedia sportiva di mezz’ora Chad Powers con, che è anche co-creatore con Michael Waldron. Prodotto esecutivamente dal campione del Super Bowl Peyton Manning tramite la sua società Omaha Productions, la serie dovrebbe debuttare nell’autunno del 2025. Lo show seguenei panni di Russ Holliday, un quarterback universitario un tempo destinato alla NFL che affonda la sua carriera dopo una cattiva condotta comportamentale. In un disperato tentativo per tornare alla ribalta, “si traveste e si presenta in una squadra di football del sud in difficoltà come il talentuoso e affabile Chad Powers“, secondo la descrizione ufficiale.Ildi 14 secondi presentasia nei panni di Holliday che di Powers, offrendo uno sguardo alle protesi esagerate e alle abilità diin campo.