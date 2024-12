Ilgiorno.it - Il compleanno della mamma con il triste addio al figlio morto

Niente festa dicon figli, nipoti e pronipoti pensavano da mesi, ma un funerale. Oggi alle 14, sebbene normalmente non si celebrino funerali di domenica, nella parrocchiale di Mello si terranno le esequie di Ernesto "Ester"Mina, il fondatoreDME Scavi di Traona che ha perso la vita lo scorso 17 dicembre nel ribaltamento dell’escavatore che stava manovrando in riva all’Adda. L’autopsia sul corpo dell’uomo è stata effettuata soltanto venerdì 27 con comprensibile disappuntofamiglia che, oltre al dolore, non ha potuto neppure vedere il proprio caro per dieci lunghissimi giorni. Nella tarda serata dello stesso giorno la salma ha potuto fare ritorno nell’abitazione di via Morofrazione Consiglio di Mello dove, finalmente, ancheSilvia ha potuto avere vicino il proprio primogenito.