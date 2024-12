Tvzap.it - “Grande Fratello”, Javier esce allo scoperto con la inquilina (VIDEO)

News Tv.questa volta sembra essere molto chiaro a proposito dei suoi sentimenti e ha fatto una confessione alche nessuno si sarebbe mai aspettato. Il pallavolista non si è mai sbilanciato sui rapporti di coppia all’interno della casa. I primi mesi, ha provato a creare un legame con Shaila, che però non è andato a buon fine. In seguito, sembrava interessato ad Helena. Poi c’è stato un fugace flirt con Chiara, ma anche questo si è concluso in fretta. Ora però, il concorrente sembra intenzionato a fare un passo indietro. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)Leggi anche: Fabrizio Corona, spunta retroscena inedito svelato dall’ex Asia ArgentoLeggi anche: “”, Zeudi accusa Helena: interviene Dayane Mellofa marcia indietro su HelenaDopo aver chiuso il breve flirt con Chiara Cainelli,sta cercando di riavvicinarsi all’influencer brasiliana.