Gli addobbi più belli Premiati tre residenti

Si è conclusa la sesta edizione del concorso natalizio della casa meglio addobbata promosso dagli abitanti del quartiere Piano di Vezzano - Corea. L’amministrazione comunale ha premiato i tre vincitori della gara alla quale hanno partecipato moltissimidel quartiere, illuminando e decorando per le feste balconi, giardini e abitazioni con creatività e impegno. La giuria era composta dagli assessori Nadia Lombardi, Donatella Mezzani, Sabrina Flotta e dal sindaco Massimo Bertoni, che hanno valutato e selezionato gli. I tre vincitori del concorso hanno ricevuto in premio buoni spesa da 80, 50 e 30 euro. Al termine della cerimonia di premiazione, svoltasi domenica scorsa, un brindisi e il consueto scambio di auguri per le feste.