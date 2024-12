Ilrestodelcarlino.it - Fortitudo Il play Luca Vencato è la novità della settimana

Non esiste periodo migliore che quello delle feste per mettere in calendario un derby sentito come quello tra Carpegna Prosciutto Pesaro eBologna, alimentato in quest’occasione dall’ottimo momento che stanno vivendo i biancorossi e la vicinanza in classifica tra le due formazioni. La formazione biancoblu allenata da coach Attilio Caja, tornato su questa panchina a metà novembre subentrando a Devis Cagnardi, è uscita vincitrice in cinque delle ultime sei sfide di campionato giocate, le ultime due contro Forlì e Brindisi.diche farà l’esordio in quest’oggi è il, regista di esperienza proveniente da Orzinuovi con cui stava viaggiando a 7.9 punti, 6.9 assist e 4.5 rimbalzi, acquisito in sostituzione dell’infortunato Gherardo Sabatini (rottosi il legamento crociato anteriore nella sfida del 10 novembre contro Torino).