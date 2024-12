Gqitalia.it - Ecco come ci alleneremo nel 2025

Negli ultimi anni, il settore del fitness in Italia ha registrato una crescita significativa, evidenziando una maggiore consapevolezza sull'importanza dell'attività fisica per la salute generale. Ci alleniamo di più, investiamo di più negli allenamenti, ma soprattutto, più che gonfiare i muscoli, ricerchiamo un approccio più olistico, che migliori il nostro benessere complessivo. Dati in crescita confermati anche dal Rapporto Osservatorio Valore Sport 2024 di Sport e Salute che ha sottolineato un incremento della pratica sportiva continuativa, che nel 2023 ha coinvolto più di una persona su quattro (25,5%), superando i livelli pre-pandemici.Ma quali saranno i trend delche rivoluzioneranno il mercato del fitness? Secondo Alessandro Morelli, fondatore di The Room – palestra 2.0 dove l’allenamento viene potenziato da tecnologie indossabili e protocolli personalizzati – il futuro del fitness ruota attorno a una crescente sinergia tra tecnologia, personalizzazione e salute mentale, ma senza perdere di vista valori fondamentalisostenibilità e connessione umana.