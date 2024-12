Quotidiano.net - Due turisti italiani attaccati da uno squalo a Marsa Alam. Uno è morto e l’altro è ferito

Roma, 29 dicembre 2024 - Unoha attaccato due, sul Mar Rosso. Uno dei due è, l'altro ha riportato diverse ferite. La procura di Qusair ha vietato la balneazione nella zona nord della localitàca egiziana ed aperto un'inchiesta. Non è stata resa nota l'identità delle vittime. Lo stesso ministero del'Ambiente del Cairo ha dato l'ordine di vietare il tratto di mare dove è avvenuta la disgrazia, ed ha deciso di formare una commissione urgente per il coordinamento con il governatorato del Mar Rosso. Intanto il corpo del sub è stato trasall'ospedale di Porto Ghalib. Secondo i media locali l'attacco è avvenuto in acque profonde, fuori dalla zona balneabile vicino ai moli, dove sarebbe vietato avventurarsi., città costiera egiziana famosa per le sue barriere coralline, le sue spiagge che si affacciano su un mare limpido e pieno di vita marina, è una metaca molto nota del Mar Rosso.