Cina: debutta prototipo del treno ad alta velocita' piu' rapido al mondo

Pechino, 29 dic – (AgenziaXinhua) – UndeladCR450, che viaggera’ a 400 chilometri all’ora, e’ stato presentato oggi a Pechino, ha annunciato l’operatore ferroviario del Paese. Il CR450 e’ in grado di raggiungere i 450 chilometri all’ora durante i test, evidenziando i progressi all’avanguardia dellanella tecnologia ferroviaria, ha riferito la China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway). Il nuovo modello sara’ significativamenteveloce rispetto ai treni adCR400 Fuxing attualmente in servizio, che operano adi 350 chilometri all’ora. China Railway organizzera’ una serie di test sulle linee per ile ottimizzera’ i suoi indicatori tecnici per garantire che il CR450 entri in servizio commerciale il prima possibile.