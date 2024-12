Calciomercato.it - Caos e proteste a San Siro: volano i cartellini, espulso Fonseca

Leggi su Calciomercato.it

Ecco cosa è successo nei minuti finali del primo tempo del match tra il Milan del portoghese e la Roma di Claudio RanieriSono saltati i nervi a Paulo. Il tecnico portoghese ha chiuso il suo Milan-Roma anzitempo per via di un’espulsione.a San(LaPresse) – Calciomercato.itL’ex Lille si è visto sventolare il cartellino rosso dall’arbitro Fabbri di Ravenna, dopo quanto successo nei minuti finali del primo tempo. Pauloè andato su tutte le furie per via di un rigore non concesso alla sua squadra, per un presunto fallo ai danni di Reijnders. Nella ripartenza, poi, un intervento di Theo Hernandez con la spalla è stato giudicato da ammonizione.La doppia scelta non è dunque piaciuta al tecnico portoghese che ha mostrato tutta la sua rabbia.