Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 6 sta per introdurre un secondo Pass Battaglia a pagamento?

Leggi su Game-experience.it

ofOps 6 continua a far parlare di sé, ma questa volta non solo per il successo del gioco.recenti indiscrezioni infatti, Activision potrebbeun nuovoEvento Premium ain occasione della collaborazione con Squid Game.Ebbene sì, dopo l’annuncio ufficiale nuovo evento cross-over con lo show Netflix, grazie ad nuovo report su Windows Central scopriamo che l’evento includerebbe ricompense esclusive, come l’Operatore Front Man, e modalità limitate che rivisitano meccaniche ispirate alla celebre serie, come Red Light/Green Light.Il nuovoEvento diofOps 6 sembra essere una versione ampliata dei classici eventi gratuiti offerti finora, con il publisher americano intenzionato a monetizzare con maggior aggressività rispetto alato.