Calciomercato Milan – Tare | Ecco cosa succederà se nessuno parte

La sessione diinvernale è alle porte ed ilpunta a rinforzarsi e, proprio dei rossoneri, ne ha parlato l'albanese Igli. Quest'ultimo, ex attaccante classe 1973, ha giocato in Serie A con le maglie di Brescia (dal gennaio 2001 fino al 2003, 15 gol in 75 presenze), Bologna (2003-2005, 57 partite e 12 gol) ed infine Lazio (2005-2008, 5 gol in 65 partite). Dopo il ritiro, l'albanese ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell'area tecnica dei biancocelesti e, dal 2009 fino allo scorso anno, quello di direttore sportivo. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport,ha parlato died ha parlato anche del, della sua situazione attuale in questa stagione e di eventuali movimenti sul mercato. Queste sono state le parole dell'ex Lazio sui rossoneri, allenati da Paulo Fonseca: "I giocatori di talento li ha, ma ha perso punti in partite chiave.