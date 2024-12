Ilrestodelcarlino.it - ’Burana Festival’, la terza edizione. Rassegna con Lions e parrocchia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Una possibilità ulteriore per mettersi in sintonia con il tema della Speranza nel giorno d’apertura del Giubileo nella nostra Diocesi". Con queste parole il parroco don Robeto Sibani invita all’evento. L’Orchestra a plettro ‘Gino Neri’ apre infatti oggi alle 17, nella chiesa di Burana, ladel ‘Burana. E’ il primo appuntamento, di sei in calendario, dellacurata dalClub Bondeno e dalla, organizzata in collaborazione con il Laboratorio di Paolo Tollari e il Conservatorio "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara, con il patrocinio della Città di Bondeno. "Il primo concerto delladel Burana Festival – spiega Don Roberto Sibani – cade nel giorno dell’apertura del Giubileo nella nostra Diocesi, come possibilità data a quanti non vi parteciperanno, per mettersi in ascolto della Preghiera del Giubileo di Papa Francesco e per respirare ugualmente il tema generale ‘Pellegrini di Speranza’".