Ilfattoquotidiano.it - Addio parrucchiere, il nuovo trend sono le “hair spa” con trattamenti fino a 500 euro. L’esperta: “C’è stretta correlazione tra i capelli e il benessere del corpo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo la glass skin e ilK-beauty, dall’Oriente arrivano anche lespa. Head spa ospa,l’ultima tendenza beauty che ha conquistato l’pa. Il merito è delle flotte di turisti e influencer in visita in Corea del Sud e Giappone che hanno documentato il fenomeno con video diventati subito virali che hanno catturato l’attenzione degli esperti del settore tanto quanto dei clienti finali. Video in cui vengono mostrate fontanelle d’acqua a cascata sulla cute, scrub al cuoio capelluto, aromi vaporizzati sul volto e massaggi iper rilassanti che partono dalla cutead arrivare al décolleté. Tutto ciò che si può immaginare nelle più tradizionali spa, ma accuratamente studiato solo per i.Ancora una volta sembra che l’Oriente custodisca il vero segreto di bellezza. A pensarci bene, sia i coreani che i giapponesiconosciuti per le loro pelli impeccabili e per chiome sane ed estremamente luminose.