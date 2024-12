Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 28-12-2024 ore 09:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitalini studio la giornalista italiana ci sarebbe stata arrestata il 19 dicembre a Teramo da oltre una settimana in isolamento nel carcere di evin dove vengono tenuti i dissidenti il motivo del resto della reporter 21enne del foglio non è stata ancora formalizzata non si esclude onesto con il fermo 11 giorni fa a Malpensa di ordinaria Miano ricercato negli Stati Uniti con la cosa di vendere armi terroristi ed è previsto per oggi in Senato il voto finale la manovra economica su cui il governo ha posto la fiducia polemiche malumori anche nella stessa maggioranza il relatore di Fratelli d’Italia Liri se ti dimette per protesta contro quello che definisce un monocameralismo di fatto Giorgetti è una revisione delle regole gli Stati Uniti bocciano Putin definendo vuote queste parole sulla pace in Ucraina dopo la vicenda dei cavi sottomarini tranciati la nato vuole rafforzare la sua presenza nel Mar Baltico Airlines afferma che il volo precipitato in Kazakistan si è schiantato per cause esterne anche negli Stati Uniti l’aereo sarebbe stato abbattuto da un missile Russo la Cassazione accoglie il ricorso di Giovanni Riina contro la proroga del 41 B il figlio del capo di Cosa nostra è stato arrestato nel 1996 dal carcere duro dal 2002 chiederò le carte non c’è la presidente della commissione parlamentare Antimafia colosimo su 41-bis non arretriamo sottolinea il Sottosegretario del Mastro sono stati trovati in un canalone ai corpi di due alpinistignoli dispersi il domenica sul Gran Sasso Lerici erano riprese icona il miglioramento del meteo le vittime sono il 48enne Christian balli e il 42enne Luca perazzini entrambi di Santarcangelo i due amici sono morti per assideramento loro corpi sono stati individuati da un elicottero riparte oggi la serie A di calcio con 4 anticipi della diciottesima giornata Empoli Genoa e Parma Monza alle 15 cagliari-inter alle 18 Lazio Atalanta 20:45 nello sci pergare della Coppa del Mondocon gli uomini impegnati nella discesa a Bormio e le donne nel gigante A semering brutta caduta per il francese sarà Genna operato per un ematoma intracranico lutto nel Volley è morto a 71 anni letti allenatore Bagnoli uno di più vincenti In Italia addio anche addormentato uno dei più grandi del giornalismo sportivo italiano e noi ci fermiamo qui Ti auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto arrestate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa