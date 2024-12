Lapresse.it - Svezia, più spazio per i cimiteri in caso di guerra

Le imprese funebri instanno cercando di acquisire abbastanza terreno per qualcosa che sperano di non dover mai fare: seppellire migliaia di persone indi una grave crisi o. La ricerca è il risultato delle raccomandazioni del Segretariato nazionale della Chiesa di, che riflettono le linee guida per la preparazione alle crisi della Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) e delle Forze armate svedesi.Le linee guida per la preparazione sono state messe sotto una nuova luce dalla decisione delladi entrare nella NATO e dalle tensioni con la Russia nella regione del Mar Baltico. Secondo le disposizioni della Chiesa, supportate da paragrafi legali nella legge svedese sulle sepolture, le imprese funebri sono responsabili di garantire che ci sia abbastanza terra disponibile per seppellire circa il 5 per cento della popolazione all’interno di una parrocchia, se necessario.