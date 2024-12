Pronosticipremium.com - Supercoppa Italiana 2025: Regolamento su Diffide e Squalifiche

La, che si giocherà tra il 2 e il 6 gennaio a Riyad, vedrà sfidarsi Atalanta, Inter, Milan e Juventus. Come sempre, ci sono alcune regole riguardanti lee leche influenzeranno le squadre. La Lega Serie A ha pubblicato ilper la competizione, che stabilisce come le sanzioni disciplinari influenzeranno le gare successive, in particolare le partite di campionato.sullaSecondo ilstabilito dalla Lega Serie A, leinflitte in campionato non si applicano alle gare di. Di conseguenza, se un giocatore o un allenatore è squalificato in campionato, la squalifica dovrà essere scontata nella prima partita di campionato successiva allae non nellastessa.Per quanto riguarda le ammonizioni, queste avranno effetto nelle partite di campionato che seguiranno la, e non durante la competizione stessa.