Ilrestodelcarlino.it - Si fingono figli e nipoti: anziani truffati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pedaso (Fermo), 28 dicembre 2024 – In un periodo storico in cui i fenomeni di truffa e raggiro sono in costante aumento, i carabinieri del Comando provinciale di Fermo hanno intensificato le attività investigative al fine di reprimere tali reati. A Pedaso, i militari della ‘Arma del posto hanno denunciato un 42enne della provincia di Frosinone e una 36enne di Salerno, che hanno messo in vendita sul sito online “subito.it” un motore di auto e hanno indotto un pedasino a versare per il suo acquisto la somma pattuita di 1.100 euro su un conto corrente a loro intestato, senza poi inviare quanto promesso e rendendosi irreperibili. Sempre i carabinieri di Pedaso hanno denunciato alla Procura delle Repubblica di Fermo tre individui autori di una truffa messa in atto a danno di una donna del posto, Si tratta di tre giovani, tutti 20enni, residenti nelle province di Bologna, Reggio Emila e Treviso.