Sangio, Morandini cerca un centrocampista

"Se troviamo la scarpa giusta per il nostro piede perché no". Il direttore generale Giuseppenon chiude, a prescindere, l’ipotesi di un nuovo innesto a centrocampo dopo l’addio consumatosi prima di Natale ad Alessio Bertaso, giunto in azzurro alla fine di ottobre ma utilizzato pochissimo da Marco Bonura, giusto un’apparizione da titolare con il Follonica Gavorrano in Coppa e uno scorcio nei minuti finali in campionato nella gara interna con il Seravezza persa 1-0. La risoluzione contrattuale con il classe 98 ha aperto le porte a un possibile volto nuovo, la coperta è piuttosto corta a centrocampo con cinque elementi per tre posti da titolare ma occorre analizzare determinati aspetti, tra tutti quelli economici considerata la non grande disponibilità messa sul piatto da Serafini e compagni per rafforzare il parco giocatori.