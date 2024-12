.com - Ranieri “Serve una super Roma per fermare questo Milan”

Leggi su .com

(ITALPRESS) – “Ilha giocatori fortissimi.uno sforzo di tutta la squadra e bisogna essere attentissimi quando si perde palla. Dobbiamo fare unapartita”. Lo ha detto il tecnico della, Claudio, in conferenza stampa in vista del match esterno sul campo del. “Gli allenatori quando prendono una squadra in mano hanno sempre delle complessità, poi sta a loro riuscire a gestirle earle. Alcune volte è più facile, altre è più complicato – ha aggiunto il mister giallorosso, soffermandosi sulle difficoltà incontrate da lui e Fonseca con le rispettive squadre – Dipende anche dalla piazza e dall’incontro con gli addetti ai lavori. Io ho trovato giocatori splendidi che sono a mia disposizione, proprio come lo è la società. So di avere un compito doppiamente gravoso, ma lo sto portando avanti con tutto il mio entusiasmo e il mio amore”.