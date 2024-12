Probabili formazioni Cagliari-Inter | Inzaghi recupera De Vrij e conferma i titolarissimi

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Manca sempre meno all’ultimo match del 2024 per l’. Un anno che ha visto i nerazzurri conquistare la tanto agognata seconda stella e che va chiuso nel migliore dei modi per continuare a rincorrere Napoli ed Atalanta. Andiamo a vedere la probabile formazione che Simoneopporrà alBuone notizie per, cheDee lo rilancia titolare (data anche l’assenza di Pavard e Acerbi, che dovrebbero tornare disponibili per la Supercoppa italiana). Ai lati dell’olandese agiranno Bisseck e Bastoni, con Sommer in porta. A centrocampo, Dumfries a destra e Dimarco a sinistra. A centrocampo solito trio con l’ex di turno Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Davanti spazio al capocannoniere della Serie A Marcus Thuram e a Lautaro Martinez, che va alla ricerca di un goal che manca dal 3 novembre.