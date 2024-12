Bergamonews.it - No ai fuochi d’artificio per Capodanno, il Comune di Bergamo promuove festeggiamenti responsabili

In occasione deiper l’arrivo del nuovo anno, ildiinvita tutta la cittadinanza a ridurre l’impatto ambientale e acustico dei, confermando il suo impegno nelle questioni ambientali e di sicurezza.È severamente vietato, come stabilito dall’articolo 703 del Codice Penale, produrre e utilizzareartigianali, non solo per il rischio di gravi danni a persone e cose, ma anche per motivi di sicurezza generale. Le Forze dell’Ordine, incluse la Polizia Locale, monitoreranno la situazione e sanzioneranno qualsiasi uso improprio di materiale infiammabile ed esplosivo. I cittadini sono invitati a segnalare eventuali comportamenti illeciti contattando i numeri di emergenza del pronto intervento.Si sottolinea che l’Amministrazione Comunale non ha autorizzato spettacoli pirotecnici su aree pubbliche, né concesso occupazioni di suolo pubblico per questo tipo di eventi.