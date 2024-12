Ilfattoquotidiano.it - Manovra al traguardo, cosa c’è e cosa manca: micro aumenti delle pensioni, stretta sulle detrazioni, tasse che salgono, bonus che restano, tetto alle spese delle onlus, rimborsi ai ministri

La conferma degli effetti del taglio del cuneo con un meccanismo differente e l’Irpef a tre aliquote che diventano strutturali assorbono 17 sui 30 miliardi messi in campo dalla terza legge di Bilancio del governo Meloni. Che si appresta ad arrivare al varo definitivo con il sì del Senato tra le polemiche per la solita mortificazione di uno dei due rami del Parlamento (ridotto a votare un testo su cui non ha avuto voce in capitolo) e con tanto di dimissioni del relatore di maggioranza per lo stesso motivo. Nel corso dell’esame alla Camera sono passate diverse modifiche, dai dietrofront sull’allargamento della platea di imprese che paga la web tax e sull’ingresso di revisori del Mef nelle società che ricevono significativi contributi pubblici fino all’aumento dei fondi destinati al Ponte sullo Stretto.