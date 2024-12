Ilfattoquotidiano.it - Lite nel cortile di una ditta finisce in tragedia: 42enne ucciso a colpi di pistola a Bergamo

Unaneldi un’azienda si è trasformata in. Un uomo di 42 anni è statosabato pomeriggio con un colpo di arma da fuoco neldi un capannone a Pontirolo Nuovo (), in località Fornasotto. Ferito, l’uomo ha cercato di allontanarsi dal luogo dell’aggressione, ma si è accasciato a terra lungo la statale 525, facendo scattare l’allarme al 112 intorno alle 14:40.Secondo le prime ricostruzioni, la vittima avrebbe avuto una violentacon almeno sei o sette persone, stando alle testimonianze raccolte, neldell’azienda che si occupa di compravendita di auto. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per ilnon c’è stato nulla da fare. I carabinieri di Treviglio hanno avviato un’indagine per ricostruire l’accaduto.(foto d’archivio)L'articoloneldi unaindiproviene da Il Fatto Quotidiano.