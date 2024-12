Ilrestodelcarlino.it - Lavori alle Poste. Gli uffici traslocano nel container esterno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Continuano gli interventi di ristrutturazione delle sedi dipostali, per consentire l’esecuzione ditecnici necessari alla realizzazione del Progetto Polis-Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale. Nel Reggiano sono già stati diversi glipostali interessati da questo intervento, che in qualche caso ha costretto al trasferimento del servizio nei paesi vicini. Ora toccadi Fabbrico, con l’o che dovrebbe restare chiuso fino a metà aprile. Le attività sono state trasferite in unall’o, allo stesso indirizzo, aperto al pubblico da lunedì a venerdì d8,2013,35, sabato d8,2012,35 con sportello automatico fruibile 24 ore su 24. Salvo imprevisti, la riapertura della sede è prevista per il 16 aprile 2025. Il Progetto Polis ha l’obiettivo di superare il divario digitale nei Comuni con popolazione al di sotto dei 15mila abitanti.