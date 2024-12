Ilrestodelcarlino.it - La musica in piazza per Capodanno. Il gospel protagonista a Ravenna

Martedì notte, l’arrivo del nuovo anno sarà celebrato a ritmo di. A, indel Popolo, a partire dalla 23, si esibiranno gli Spirit of New OrleansChoir, originale, numerosa e spettacolare formazione composta da alcuni fra i migliori musicisti provenienti dai gruppidelle chiese battiste della Louisiana. Nel segno della tradizionee spirituals è nato questo progettole, basato fondamentalmente sullo spirito e l’impegno di artisti uniti da un forte legame di amicizia. L’ensemble è composto da una decina di elementi che hanno come nucleo i Joyfulsingers, attorno ai quali confluiscono alcuni dei migliori artisti di altre famose formazioni della Louisiana. Il loro è un concerto di grande impatto e notevole caratura artistica, uno show ‘esuberante’, come da tradizionele della Louisiana.