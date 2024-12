La Manovra 2025 è legge | quali sono le misure principali

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 28 dicembre 2024 – Laè ufficialmente. Dopo la discussione generale sulladi Bilancio, per cui ieri il governo ha chiesto la fiducia, è arrivato il via libera definitivo del Senato con 108 sì, 63 no e un astenuto. Con 112 voti a favore, 67 contrari e un astenuto, il governo ha ottenuto la fiducia sull’articolo uno.“Il Parlamento ha approvato ladi bilancio, la terza dall’insediamento del Governo. È unadi grande equilibrio, che sostiene i redditi medio-bassi, aiuta le famiglie con figli, stanzia risorse record per la sanità, riduce la pressione fiscale e dà una mano a chi produce e crea occupazione e benessere”, il commento della premier Giorgia Meloni.“Abbiamo utilizzato le limitate risorse a disposizione per rafforzare leintrodotte in questi anni, rendendone alcune strutturali e con una platea più estesa, a partire dal taglio del cuneo fiscale.