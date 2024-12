Ilrestodelcarlino.it - Il Sassuolo Calcio e la comunità: "Alberi e fiori alla scuola Rodari"

Ile il Comune diinsieme per il sociale. Il club neroverde aderisce al Progetto ‘Educazione nel verde’ promosso dall’Amministrazione contribuendoriqualificazione del verde di un’area antistante ladell’infanzia ‘’. Nel dettaglio, provvederàmessa in dimora di alcuniper fornire alle bambine e ai bambini che frequentano la struttura una zona decorosa e utile al benessere psico-fisico. Allo stesso tempo verrà impiantata, da parte del Comune, una pergola per favorire l’ombreggiamento del giardino nei mesi e nelle ore più calde. Nel vialetto di accessosaranno messe inoltre a dimora bordurete che miglioreranno l’aspetto dell’ingresso e permetteranno ai piccoli studenti di osservare la crescita e lo sviluppo stagionale delle piante e di prendersene cura.