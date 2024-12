Lanazione.it - Fondazione Vittorio Veneto. Sì alla sinergia con il Comune. Obiettivo rigenerazione urbana

Un dialogo proficuo che ha gettato le basi per una collaborazione sinergica. È così che viene definito il recente incontro tra lae il, finalizzato a realizzare progetti di ampio respiro e a beneficio dell’intera comunità. Per il nuovo Cda della, guidato dal presidente Riccardo Tarabella, è stata anche la prima occasione per presentarsi al sindaco Bruno Murzi. "Oltre a scambiarci gli auguri di Natale – spiega Tarabella – abbiamo voluto avviare un confronto concreto sulle importanti iniziative che intendiamo sviluppare incon il. Attualmente, infatti, siamo impegnati nella pianificazione di due progetti di riqualificazione, ossia il recupero dell’area compresa tra via Spinetti, via Carducci e via IV Novembre, e la riqualificazione del complesso delle suore Canossiane tra via San Camillo e via Trieste, a Vittoria Apuana".