Dilei.it - Fedez difende Tony Effe per il Capodanno a Roma: “Questa storia è assurda”

Non è una novità:si incontreranno sul palco dell’Ariston, a Sanremo 2025. E Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, ne è sicuro: sono due ragazzi intelligenti, canteranno e basta. A sostegno delle sue parole, è arrivata intti una dichiarazione del rapper a sostegno diper quanto accaduto con ilnell’ultima puntata del suo podcast.per ilè stato escluso nei giorni scorsi dal concerto di: in sua difesa sono accorsi moltissimi artisti, come Mahmood ed Emma. E un “supporter” inatteso, se così possiamo dire, visto il dissing che ci ha accompagnati in estate: “Spezzo una lancia a favore di una persona che non mi sta affatto simpatica. Il Comune diche lo invita a cantare e poi dopo cinque minuti ci ripensa? Ma dai, non rompete le scatole.