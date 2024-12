Sport.quotidiano.net - Eurolega: la Virtus non fa sconti neppure all'Asvel e lo travolge 83-69

Bologna, 27 dicembre 2024 – Le pesanti assenze di Toko Shengelia e Daniel Hackett non fermano laSegafredo Bologna che chiude l’anno dicogliendo il secondo successo consecutivo: dopo il Barcellona, infatti, sotto i colpi dei bianconeri è caduto anche l’Villeurbanne, battuto 83-69 alla Segafredo Arena. La chiave di questo netto successo dei bianconeri è racchiusa nell’eccellente lavoro difensivo che ha mandato sin da subito in tilt i meccanismi dell’attacco dell’, capace di produrre soltanto sette punti nei primi 10’ a fronte dei 17 mandati a bersaglio dai bianconeri, i quali hanno via via preso fiducia e comandato con autorità il match per tutto l’arco dei 40’, alzando l’asticella del massimo vantaggio fino al +25. Anche sul fronte offensivo, però, la macchinasina ha funzionato pressoché alla perfezione: a risaltare nell’ottima prova del collettivo bianconero, che nei vari momenti della gara ha saputo trovare vari protagonisti, è stato un Achille Polonara il quale ha sfiorato doppia doppia (17 punti e 9 rimbalzi).