Empoli-Genoa 1-2 | Badelj ed Ekuban griffano il blitz del Grifone al Castellani

, 28 dicembre 2021 –vincente delche chiude il 2024 sbancando la Computer Gross Arena di2-1 e portandosi momentaneamente al dodicesimo posto in coabitazione proprio con i toscani, che rimediano invece il terzo ko di fila. Un risultato maturato interamente nella ripresa: il palo colpito da Cacace, fermato da un grande intervento di Leali, è stato infatti il più grande sussulto di un primo tempo nel complesso tatticamente molto bloccato. Ben diversa la musica suonata in una ripresa aperta dalla rete segnata al 46’ da, bravo a ribadire in rete una respinta della difesa avversaria. Al 54’ Leali si è poi reso nuovamente protagonista respingendo ancora sul palo il rigore guadagnato e battuto da Esposito. Un errore che i padroni di casa hanno pagato a carissimo prezzo perché i cambi di Vieira hanno portato buoni frutti: proprio il neoentrato, infatti, al 68’ ha griffato il raddoppio dei rossoblù che poi hanno saputo resistere all’assedio dell’, che è riuscito ad accorciare le distanze al 75’ con Esposito ma non a completare la sua rimonta.