Ilgiorno.it - Divertimento sul ghiaccio in piazza aspettando la vecchina con la scopa

Leggi su Ilgiorno.it

Notte di San Silvestro sula Lecco. Martedì 31 dicembre, ultimo dell’anno, la pista di pattinaggio XXL di Lecco resta aperta fino a tarda notte. Allo scoccare della mezzanotte quindi il brindisi collettivo e un ricco rinfresco per festeggiare insieme l’arrivo del 2025. La pista di pattinaggio formato gigante di Lecco è allestita in centro, inGiuseppe Garibaldi. Fino al 26 gennaio è aperta a orario continuato dalle 10.30 alle 23, tranne appunto a Capodanno, quando l’orario verrà prorogato oltre la mezzanotte. Il biglietto di ingresso è di 10 euro gli adulti, 7 i bambini. Sette euro ciascuno anche per i genitori con almeno tre bambini. Ogni turno ha una durata di un’ora ed è rinnovabile. Dopo il Capodanno sul, il pomeriggio del 6 gennaio alle 15.30 ci sarà la Befana che sfreccerà sul, distribuendo dolci a tutti fino a esaurimento scorte.