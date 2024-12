Ilgiorno.it - Disconnessione. Un diritto da rivendicare

Nappo* Negli ultimi anni, con il potenziamento delle tecnologie informatico-comunicative, si è registrato un aumento di comunicazioni telematiche come email, messaggi su WhatsApp, telefonate da parte dei genitori. Nella scuola, nel nuovo contratto di lavoro, si agisce in modo alquanto determinato sulla tematica delalla, ossia si parla di criteri generali per l’impiego di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario differente da quello di servizio per una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. Una scelta opportuna poiché, in questo modo si tutela l’ambito familiare dei docenti, cancellando quindi l’invasività del lavoro. Certamente le tecnologie hanno investito in pieno gli insegnanti e la crescita esponenziale dei social, le email e la segreteria digitale hanno concorso ad eliminare in modo non disinteressato la sottile linea che separa la persona come individuo e la persona come lavoratore.