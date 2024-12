Ilrestodelcarlino.it - Disagi senza fine tra detriti e rovine

di Chiara Gabrielli "Quel giorno, il torrente ha rotto l’argine, è esploso. In un attimo ha spazzato via mobili, infissi, pavimenti, pareti. Ha distrutto tutto. Poi il Ravone è rimasto scoperto, proprio nel nostro cortile, è così da tre mesi. E adesso, a ogni pioggia, tutto il quartiere trema. Non abbiamo paura solo noi, c’è un grave pericolo e riguarda tutti. Il timore è dei residenti, ma anche dei negozianti. Di tutti. Gli amministratori vengano qui, a parlare con noi residenti. Ci avete lasciati a noi stessi, abbandonati, da parte delle istituzioni c’è un silenzio assurdo. Bisogna intervenire subito, è già tardi". Cecilia Geraci, medico pediatra, lancia una petizione per chiedere aiuto all’amministrazione. Lei abitava in via Andrea Costa 81. Fino a quando l’alluvione tra il 19 e il 20 ottobre non l’ha privata di casa sua.