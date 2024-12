Spettacoloitaliano.it - Come finisce The Impossible: finale spiegazione e storia vera del film

Leggi su Spettacoloitaliano.it

The, trama e“The” è undrammatico del 2012 diretto da Juan Antonio Bayona, basato sulladi una famiglia sopravvissuta al devastante tsunami dell’Oceano Indiano del 2004. La trama ruota attorno alla famiglia Bennett, composta da Maria, Henry e i loro tre figli, Lucas, Thomas e Simon. Nel Natale 2004 a Phuket c’è l’incubo dei Bennet, in vacanza in Thailandia nei giorni del più grave tsunami mai registrato. Riusciranno a salvarsi?The? A seguire, la trama, ile ladel.Thetrama completaDurante le vacanze natalizie in Thailandia, la famiglia si trova nella loro piscina dell’hotel quando un enorme tsunami colpisce la costa. La forza dell’acqua separa Maria e Lucas dagli altri membri della famiglia.