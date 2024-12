Ilnapolista.it - Chiesa potrebbe lasciare il Liverpool a gennaio: Napoli in pole per il prestito, ma il nodo è l’ingaggio (Footmercato)

Leggi su Ilnapolista.it

Dopo un inizio di stagione complicato da parte di Federicocol, l’ex Juventusgià pensare di tornare in Italia attraverso un. Questo è quanto riportato da. E ilsarebbe intra le squadre italiane.ilininIl portale scrive:Arne Slot conha rafforzato la sua armata offensiva di grande talento, che già aveva Mohamed Salah, Luis Díaz, Diogo Jota, Cody Gakpo e Darwin Núñez. Per Federico, questa prima avventura fuori dall’Italia, dopo Fiorentina e Juventus, è stata un’occasione d’oro per ritrovare il suo livello senza pressioni. Tuttavia, i Reds e la Premier League avrebbero dovuto dargli lo slancio per la sua rinascita, ma finor ha sicuramente trascorso più tempo in tribuna che in campo o in panchina.