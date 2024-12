Quotidiano.net - Chi è Mohammad Abedini e cosa c’entra il suo arresto con il caso di Cecilia Sala

Roma, 28 dicembre 2024 – Si fa sempre più strada l’ipotesi che dietro l’della giornalista italianaci sia un intrigo internazionale. Ad avvalorare questa pista sarebbero almeno due circostanze: il fermo il 16 dicembre scorso all’aeroporto di Malpensa di un cittadino iraniano,Najafabadi, e la formale protesta del regime di Teheran con il governo italiano. E se due indizi non fanno ancora una prova, di certo alimentano i dubbi sulle circostanze in cuiè stata prelevata nella sua stanza d’hotel un giorno prima del rientro in Italia e portata nel carcere di Evin, dove sono detenuti dissidenti politici e cittadini stranieri. Ma chi èNajafabadi?, 38 anni, tecnico informatico, è uno dei due cittadini iraniani bloccato su ordine della giustizia americana all'aeroporto milanese di Malpensa, dove era appena atterrato da Istanbul.