Pianetamilan.it - Capello: “Milan, Morata più Abraham si può fare. Vi spiego perché”

Fabio, ex allenatore die Roma e vincente con entrambe le squadre, ha parlato della sfida di domani sera a 'San Siro' in un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le dichiarazioni del tecnico di Pieris alla 'rosea' sulla possibilità che ilgiochi contro la Roma con Álvarotrequartista e Tammycentravanti. «Sicuramentequel lavoro lì può farlo, si muove bene e fa muovere la squadra.cerca invece di più il gol, ma tramite la ricerca della forza».