Calciomercato Milan – Ecco Samuele Ricci | un talento in crescita

è uno dei volti emergenti del calcio italiano, un centrocampista moderno capace di combinare eleganza, intelligenza tattica e determinazione. Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, si è affermato come uno dei migliori prospetti del calcio italiano grazie a un percorso diche lo ha portato a diventare protagonista con il Torino e ad affacciarsi alla Nazionale maggiore. Scopriamo meglio assieme uno degli obiettivi delentra in prima squadra all’Empoli all’inizio della stagione 2019-2020 e debutta in Serie B il 21 settembre 2019, a soli 18 anni, nella vittoria contro il Cittadella. Poco dopo esordisce anche in Coppa Italia e, diventato titolare, chiude la stagione con 30 presenze. L’anno seguente, sotto la guida di Alessio Dionisi, si afferma come mezzala e segna il suo primo gol da professionista contro la Salernitana il 18 gennaio 2021.