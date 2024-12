.com - Calcio / Un 2024 da incubo per le marchigiane nei prof

Si chiude un anno tutto da dimenticare per le nostre formazioni. Ben 3 le retrocessioni, quelle di Ascoli, Fermana e Recanatese ed una mancata iscrizione, clamorosa, quella dell’AnconaVallesina, 28 dicembre– Con la chiusura dell’anno, è sempre tempo di bilanci.Purtroppo, per le formazioniimpegnate nei campionatiessionistici, è stato untutto da dimenticare.A partire dalla Serie B dove l’Ascoli, dopo un torneo sempre in affanno, 3 allenatori, Viali, Castori e Carrera, non è riuscito a compiere un’impresa che non sembrava affatto impossibile.Una retrocessione pesantissima, che ha portato la “Regina” delmarchigiano in Terza Serie dopo ben 9 anni. Una caduta che ha avuto ancheIl tecnico dell’Ascoli “Mimmo” Di Carlo (fotoilo FB ufficiale Ascoli)pesantissimi strascichi a livello ambientale, con una tifoseria ora lontanissima dalla squadra e, soprattutto, dalla società.