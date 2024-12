Scuolalink.it - Bonus Natale 2024: ecco come ottenerlo anche se in ritardo

Leggi su Scuolalink.it

Il, previsto dal Decreto Omnibus n. 113/, rappresenta un sostegno economico fino a 100 euro per i lavoratori dipendenti che soddisfano specifici requisiti. Sebbene la scadenza per presentare la domanda sul portale NoiPA sia scaduta il 22 novembre, esistono ancora possibilità di ottenere l’indennità tramite la dichiarazione dei redditi nel 2025.: scadenza e mancata proroga La scadenza ufficiale per richiedere ilattraverso NoiPA era fissata alle ore 12 del 22 novembre. Nonostante le numerose segnalazioni di disservizi sulla piattaforma e le richieste di proroga avanzate dalla Gilda degli Insegnanti, il termine non è stato esteso. Tuttavia, chi non è riuscito a presentare domanda nei tempi previsti non deve disperare: ilpotrà essere richiesto in occasione della dichiarazione dei redditi del 2025, relativa all’anno d’imposta