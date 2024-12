Ilrestodelcarlino.it - Bar Marzia, la chiusura è definitiva: "Non riusciamo a cedere l’attività"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’ultimo dell’anno chiudemente, dopo quasi un secolo di attività, il Bardi Ca’ Casarotto a Toano: l’esercizio si trova sulla strada di fronte al monumento dei caduti di Ca’ Marastoni, un punto di riferimento storico e d’incontro per molte persone. Il locale è stato gestito per oltre 60 anni dai genitori e da uno zio di, la quale è subentrata quasi 30 anni fa. "Sono 49 anni che lavoro dietro al banco. Al mattino mi alzo alle 5,30 e alla sera tengo aperto finchè c’è gente, d’estate si va anche fino all’una – spiega –. Mi spiace chiudere perché è un locale storico e sono sicura che mi mancherà, però penso di aver diritto di riposarmi negli ultimi anni della mia vita e vedere qualcosa di diverso". Già da molto tempoaveva manifestato l’intenzione di, aveva avuto anche trattative con giovani senza però raggiungere l’accordo per cui ha deciso di chiudere.