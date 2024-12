Lanazione.it - Alla proprietà serve un esame di coscienza

Inutile girarci intorno: quello che stiamo vivendo è uno dei momenti più difficili della storia recente del basket pistoiese. E allora, mai come adesso è opportuno non farsi trascinare dagli eventi e cercare di analizzare la situazione a mente fredda, evitando un ’tutti contro tutti’ che rischia di lasciare soltanto macerie. Punto primo,un passo indietro da parte del club: con la popolarità ai minimi termini e una contestazione aperta su tutti i fronti, laamericana (e la dirigenza italiana parimenti) è chiamata a undi: sono stati fatti degli errori ad ogni livello, ammetterlo è il primo step per provare a porre rimedio. Punto secondo: c’è una stagione sportiva da salvare. Perché ancora si può salvare, nonostante gli evidenti problemi strutturali e un gruppo che di fatto non esiste.