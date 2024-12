Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 27-12-2024 ore 14:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è stato ritrovato anche il secondo corpo dell’ alpinista disperso sul divano tasto in quota da questa mattina stanno operando squadre del soccorso alpino della Guardia di Finanza con il paio di neri ambulanza della Regione Abruzzo con a bordo di tecnici del Soccorso Alpino e di un elicottero dei vigili del fuoco a segnalare la presenza dei corpi di due alpinistignoli di pezzi da domenica 22 dicembre Hilton Recco a bordo degli elicotteri il primo corpo senza vita dei due è stato individuato durante il sorvolo dell’area effettuato questa mattina dalle 18 che abbiamo ora argomento l’esercito israeliano ha dichiarato di aver effettuato una serie di attacchi contro infrastrutture del momento di bene del gol al confine tra Libano e Siria l’aeronautica italiana struttura utilizzata per contrabbandare armi attraverso la Siria verso l’organizzazione terroristica ed on-line libero presso la postazione di Jump ha detto un portavoce militare in Libano l’agenzia ufficiale anni ha riferito che gli atti chi hanno preso di mira la regione montuosa della Vega nel letto dei paese vicino al confine Siriano il Parlamento sudcoreano ha messo sotto accusa il presidente ad interim in carica ritenendolo colpevole di aver partecipato attivamente l’insurrezione quando il suo predecessore io non succhio all dichiara la legge marziale L’inizio del mese annuncio che la mozione di infissi metalli primo ministro andare su è stata provata tutti 192 Parlamentari che hanno votato hanno provato l’impeachment dichiarato il presidente dell’assemblea Nazionale sudcoreana www.