Thesocialpost.it - Tsumani del 2006, Gigi D’Alessio scampato per miracolo: “Presi Luca in braccio e scappai. Mi sono sentito in colpa per essere sopravvissuto”

Leggi su Thesocialpost.it

non dimentica quella tragedia. Era il 26 dicembre 2004, quando lo tsunami travolse i Paesi affacciati sull’Oceano Indiano. Onde alte fino a 30 metri distrussero tutto. Ci furono 230mila vittime e 22mila dispersi. Il cantante napoletano era in vacanza alle Maldive con la famiglia. Voleva trascorrere un Natale di relax, ma si trovò davanti a un incubo.Leggi anche: Cecilia Sala arrestata in Iran: la giornalista italiana è stata fermata il 19 dicembre ed è in isolamentoLo straziante racconto di«Il mare diventò un mostro che divorò quel paradiso», racconta. Un muro d’acqua spazzò via ogni cosa. In quel momento, prese inil figlio, che allora aveva poco più di un anno. Corse verso il bungalow accanto. Lì c’erano Claudio e Ilaria, gli altri figli.